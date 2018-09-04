الجهات الامنية المصرية تتمكن من القاء القبض على أحد الاشخاص بشبهة القيام بعمل عدائي القاهرة في 4 سبتمبر / بنا / صرح مصدر أمني مصري ، اليوم الثلاثاء، بأن الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل بوسط القاهرة تمكنت من ضبط احد الاشخاص، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال .



ونقل موقع " النيل " عن المصدر قوله إن الفحص المبدئي يشير إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي .



ولم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة .





ع ذ



بنا 1406 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/09/04 - 12 : 05 PM