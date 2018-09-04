سمو رئيس الوزراء يتسلم الاصدار الاول من الجنوبية تايمز‎ المنامة في 04 سبتمبر/ بنا / لدى تسلم سموه الاصدار الأول من صحيفة "الجنوبية تايمز" الالكترونية من سمو محافظ المحافظة الجنوبية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن أولوية عمل الحكومة في مختلف مراحل العمل الوطني هي مواصلة جهود التطوير والارتقاء بكافة مدن وقرى المملكة عبر مشروعات تنموية تعزز من مستوى جودة وكفاية الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبي تطلعاتهم في حياة معيشية ذات جودة عالية.



وأشار سموه إلى حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين عبر منظومة متكاملة من المشروعات التي تغطي احتياجاتها في المدن والقرى، وأن توجيهات سموه للمسئولين في مختلف القطاعات دائما تؤكد على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.



وقال سموه:" إن خدمة المواطن واجب نعتز به، فشعب البحرين يستحق الكثير، وغلينا أن نعمل جميعا من أجل الوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الرفعة والتقدم الحضاري الذي تستحقه البحرين وشعبها الكريم".



وأضاف سموه:" كلنا شركاء في بناء الوطن، وعلينا جميعا أن نكون يدًا واحدة في هذا التوجه، وأن لا يشغلنا عن المشاركة في نماء الوطن وازدهاره أي أمر آخر".



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل اليوم في قصر القضيبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظ الجنوبية، والذي أهدى سموه الاصدار الأول مطبوعا من صحيفة "الجنوبية تايمز"، وهي صحيفة إلكترونية واجتماعية أسبوعية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأهالي والتعرف على أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقوم بها المحافظة.



وخلال اللقاء، أثنى سموه على مبادرة المحافظة الجنوبية بتدشين صحيفة "الجنوبية تايمز"، وما تمثله من قيمة كوسيلة إعلامية تعزز من مبدأ الشراكة المجتمعية بين أبناء المحافظة والاطلاع على انجازاتها وخدماتها.

وأعرب سموه عن إعجابه بما تميزت به الصحيفة من مستوى متطور في المحتوى ومن ثراء في الموضوعات، الأمر الذي يوضح مدى حجم الجهد الكبير الذي بذله القائمون عليها، متمنيا سموه لهم استمرار النجاح والتوفيق.



ونوه سموه إلى الدور الهام الذي يقوم به الاعلام في دعم مسيرة التنمية في مختلف محافظات المملكة، من خلال تركيزه على كل ما من شأنه أن يسهم في تنوير الرأي العام وربط المواطن بقضايا وطنه ومجتمعه.



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة في الارتقاء بالمحافظ الجنوبية من خلال حزمة متنوعة من المشروعات التنموية، وحقق تطورًا مشهودًا في مختلف أوجه الحياة بالمحافظة.



من جانبه، أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير للأمير الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقوم به من جهود في سبيل نماء الوطن وتقدمه، مشيدا بما يوليه سموه من حرص ومتابعة لكل المشروعات في المحافظة الجنوبية وبقية مناطق البحرين.



وأكد سموه أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تشكل منهج عمل للمحافظة من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، وقال: "إن التشجيع الذي نلقاه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يشكل لنا حافزا على بذل مزيد من الانجازات التي تعود بالخير على المواطنين".



وأكد سموه أن حرص المحافظة على تدشين صحيفة الكترونية تختص بأخبارها يأتي انطلاقا من أهمية دور الرسالة الاعلامية في تحقيق التواصل المجتمعي الذي يشدد سموه دائما عليه باعتباره أحد أهم الأدوات في دعم مقومات التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات.



يأتي تدشين الصحيفة الأولى للمحافظة ((الجنوبية تايمز)) لتعزيز التواصل مع الأهالي والمواطنين والتعرف على أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقوم بها المحافظة.



وتأتي فكرة صحيفة "الجنوبية تايمز" ضمن اهتمام وحرص سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لمبدأ المشاركة المجتمعية وفتح العديد من القنوات الإعلامية والاجتماعية في شتى المجالات كإصدار صحيفة إلكترونية واجتماعية أسبوعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة الجنوبية.



وستتناول "الجنوبية تايمز " أبرز الأخبار الاجتماعية، بالإضافة إلى روزنامة خاصة بأجندة البرامج والفعاليات الخاصة بالمحافظة، كما ستتضمن حالة الطقس والطوالع والنجوم وجوانب أخرى تعزز العادات الثقافية البارزة في المحافظة الجنوبية.





ن.ع/ع ذ



بنا 1355 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/09/04 - 05 : 05 PM