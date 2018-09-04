سمو رئيس الوزراء يستقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بالكويت‬ المنامة في 04 سبتمبر/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم، اللواء الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت الشقيقة، الذي يزور مملكة البحرين حاليًا في إطار علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين.



وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إلى مملكة البحرين والتي تجسد مدى عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تتميز به من خصوصية تعكس وشائج القربى والمحبة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.



ومن جانبه، نقل الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما كلفه سموه بنقل تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات سموه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بدوام الرفعة والازدهار.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين من تقدم وتطور في كافة المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من قيادة البلدين الشقيقين.



وأشاد سموه بالدور الهام الذي يقوم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي والعربي، وما يبذله سموه من جهود خدمة القضايا الإنسانية على المستويين الاقليمي والعربي استحق سموه من خلالها أن ينال كل التقدير والتكريم.



وقال سموه:" إن محبة الكويت وأهلها في لا يمكن أن تصفها الكلمات، وما يجمع بين بلدينا من تاريخ طويل من المحبة والتواصل، لهو خير شاهد ودليل على تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين".



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن العلاقات البحرينية الكويتية تزداد رسوخا مع السنين لأنها ترتكز على تاريخ طويل من المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستقبل هذه العلاقات سيكون أكثر اشراقا وازدهارا.



من جانبه أعرب الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما شمله به من حفاوة وترحيب، تعكس ما يكنه سموه من محبة واعتزاز بالكويت وشعبها، مؤكدا أن الكويت وشعبها يبادلون سموه المحبة والتقدير، مشيدا بما يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود لتوطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يواصل سموه القيام به من دور بناء في تعزيز جهود التنمية وإرساء الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، منوها بجهود سموه في تعزيز وتنمية العلاقات البحرينية ـ الكويتية والتي تشهد نماء مستمرا يجسد عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.







ن.ع/ع ذ



بنا 1354 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/09/04 - 04 : 05 PM