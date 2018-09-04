وزير الديوان الملكي يبعث برقية تهنئة الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنامة في 4 سبتمبر / بنا / بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي برقية تهنئة الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، بمناسبة النتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا، وتمكنه من حصد العديد من الميداليات الذهبية في مختلف السباقات، هذا نصها:



سمو الأخ الكريم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

أبعث لسموكم الكريم أعمق التهاني وأخلص التبريكات للإنجازات المميزة التي حققها شباب مملكة البحرين، في دورة الالعاب الاسيوية الثامنة عشرة والتي اقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، وذلك بتحقيق المركز الأول عربيا والحادي عشر بين الدول الاسيوية، وكنتم ولازلتم الرمز الأول لروح شباب مملكة البحرين وطموحاتهم، وسيبقى شبابنا إن شاء الله موضع اعزاز شعب البحرين وقيادته الرشيدة.

حفظ الله سموكم، ودمتم سالمين.

خالـد بن أحمد آل خليفة وزيـر الـديوان الملكــي.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1223 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/09/04 - 42 : 03 PM