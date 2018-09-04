رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل نائب المفتش العام بوزارة الداخلية المنامة في 04 سبتمبر / بنا / استقبلت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب المفتش العام بوزارة الداخلية، بحضور الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام للمؤسسة الوطنية، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.



وخلال اللقاء بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمنة خوري التعاون البناء والمستمر بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الهادف إلى المحافظة على كرامة الإنسان وصيانة حقوقه، مؤكدة دعم المؤسسة الوطنية التام ومساندتها لكافة الأمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.



من جانبه، أعرب سعادة نائب المفتش العام عن بالغ تقديره لما تقوم به المؤسسة الوطنية من عمل دؤوب، منوها بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه في التعاطي مع المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكداً ضرورة توطيد أواصر التعاون بين الجانبين لأهميتها في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة.



ن.ف/ع ع



بنا 1221 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/09/04 - 40 : 03 PM