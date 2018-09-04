الوزير خلف يرعى مؤتمر المدن الذكية المستدامة الثالث المنامة في 04 سبتمبر / بنا / افتتح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صباح اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر البحرين للمدن الذكية المستدامة الثالث 2018 بقاعة السفراء في فندق الدبلومات بمشاركة خبراء دوليين من المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة (UN Environment) بالإضافة إلى خبراء من مملكة البحرين في مجال التطبيقات الذكية والاستدامة البيئية.



ويقام المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي من نوعه برعاية من (تمكين) كشريك استراتيجي والرعاة الاساسيين كشركة ديار المحرق وشركة بتلكو وشركة أورباسير البحرين، كما يشارك في المؤتمر ما يقارب من 150 ممثلاً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بتحويل المدن الذكية المستدامة إلى واقع ملموس.



وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر أشار خلف إلى أن مؤتمر المدن الذكية المستدامة يكتسب أهميةً بالغة، كونه يندرج ضمن المؤتمرات المتخصصة التي تحتضنها البحرين، والتي ستحقق للمملكة - إن شاء الله - الاستفادة منَ الخبراتِ العالمية، ليُمكِن بالتالي دمجها مع التجارب المحليةِ الرائدة في هذا المجال بما ينعكس ايجاباً على النهضةِ العمرانية في البلاد.



وأعرب عن ثقته في أن الجلسات النقاشية مع الخبراء الدوليين المشاركين سوف تثري جلسات المؤتمر، وستتيح الفرص للتعرف على كيفية الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القائمة في المستوى المحلي لضمان خلق نقلة نوعية في تقدم مملكة البحرين في مجال المدن الذكية المستدامة، وتقدم بالشكر للجهة المنظمة والمؤسسات الراعية للمؤتمر الثالث للمدن الذكية المستدامة، مقدراً كافة جهودهم ومساعيهم لإنجاح هذه الفعالية.



وكرم سعادة الوزير خلال حفل الافتتاح الجهات الفائزة بجوائز المؤتمر نظير المشروعات القيمة التي قدمتها والتي تتعلق بإنشاء المدن الذكية المستدامة والتي تمتاز بالاستدامة والحلول الذكية في عدد من مجالات منها:

جائزة المبنى الذكي: مبنى أركابيتا مملكة البحرين، جائزة الحلول المصرفية الذكية: بي والت التابع لشركة بتلكو، جائزة أفضل مشروع للطاقة الشمسية: مشروع الالواح الشمسية في مبنى السيارات المتعدد الطوابق في مجمع الافنيوز التابع لشركة بريق الريتاج، جائزة أفضل مشروع ذكي زراعي: مشروع نخيل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، جائزة الشراكة المجتمعية نحو الاستدامة: مشروع المدرسة البيئية والباص البيئي التابع لشركة أورباسير البحرين، جائزة المشروع العقاري الذكي: مشروع أنظمة المنازل الذكية التابع لـ (درة البحرين)، جائزة مبنى المدرسة الذكية: مشروع مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة التابع لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، جائزة الحديقة العامة الذكية المستدامة: مشروع حديقة الجنبية التابع لبلدية المنطقة الشمالية.



وبدأ المؤتمر بجلسة عن (إطار عمل المدن الذكية وخلق حركة مستدامة في المجتمع) قدمها أ. عبدالله الحامد الشريك الاداري لشركة انتر ميد، تبعتها جلسة نقاشية حول نفس الموضوع أدارها م. عبدالمجيد القصاب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ثم بدأت جلسات أوراق العمل الخاصة بالمشاريع الذكية والمستدامة في مملكة البحرين بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي والخاص.



وتضمنت أهم أوراق العمل التي تمت مناقشتها خلال المداولات:

- مشروع مدرسة الشيخة موزة بنت حمد ومقومات الاستدامة التي تم تطبيقها في المشروع من قبل وزارة الأشغال كمشروع نموذجي رائد من نوعه على مستوى المنطقة.

- كلمة م. د. ضياء توفيقي رئيس جمعية المهندسين البحرينية سلط خلالها الضوء على أهمية تبني المفاهيم والاساليب الجديدة في تصميم المباني لجعلها أكثر استدامة وصديقة للبيئة وكذلك دور جمعية المهندسين في هذا المجال.

- ورقة عمل عن استخدام الطاقة الشمسية في مشروع مبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق في مجمع الأفنيوز من تقديم شركة بريق الريتاج.

- ورقة عمل من شركة أورباسير حول (المدارس الصديقة للبيئة ودور الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخاص وفئات المجتمع في تفعيل نمط حياة أكثر استدامة).

- ورقة عمل من شركة مدينة الخليج حول (الطريقة الذكية لإدارة المخلفات المنزلية) ركزت على المشروع الرائد الذي سيطبق كمرحلة تجريبية على 250 منزلاً في اسكان النبيه صالح.

- ورقة عمل عن مشروع (النخلة الذكية) مقدمة من قبل شركة نخيل تحدثت عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء في أشجار النخيل.



وبالنسبة لأوراق عمل اليوم الثاني (الأربعاء) فسوف تتضمن:

- ورقة عمل (الشراكة المجتمعية كمكون أساسي للمدينة الذكية) تقديم م. محمد الخزاعي رئيس مجلس أمانة العاصمة.

- 3 أوراق عمل من منظمة الامم المتحدة للبيئة عن الاتفاقيات الدولية.

- ورقة عمل عن مبنى أركابيتا وأنظمة إدارة المرافق الذكية في المبنى.

- ورقة عمل عن دور الجمعيات الصغيرة والمتوسطة في المدينة الذكية يقدمها د. عبدالحسن الديري رئيس الجمعية.

- ورقة عمل تعريفية عن جمعية البحرين للمدن الذكية يقدمها حسن الشيخ أمين سر الجمعية.



ن.ف/ع ع



بنا 1219 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/09/04 - 42 : 03 PM