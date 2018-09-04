تعزيز التعاون في مجالات التدريب والابتكار بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودولة الإمارات

أبوظبي في 04 سبتمبر / بنا / قام وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة لمقر وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي، برئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للمراسم رئيس لجنة التدريب الأستاذ طلال بن عبد السلام الأنصاري وذلك يوم الاثنين 3 سبتمبر 2018م.



وقال الأستاذ طلال الأنصاري إن الزيارة اشتملت على لقاء وكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية اللواء سالم الشامسي وزيارة لمركز آفاق ومركز الابتكار والاستماع إلى إيجاز من مدير إدارة التدريب ومدير المركز حول مسارات وبرامج والتدريب.



كما تم زيارة مقر كلية شرطة أبوظبي والالتقاء بالعميد وليد الشامسي مدير عام كلية الشرطة، استعرض فيها مدير إدارة التدريب بالكلية العقيد دكتور عمر آل علي، ومدير إدارة الدراسات العليا نبذة عن البرامج التدريبية، ومقابلة عدد من كبار الضباط في الكلية والمسئولين عن شئون التدريب.



وبين الأستاذ الأنصاري بأن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب للاستفادة من الخبرات التدريبية في مجال القيادة وقياس أثر التدريب وتقييم المتدربين، خاصة وأن وزارة الداخلية الإماراتية حصلت على العديد من شهادات التميز والجوائز العالمية في الكثير من المجالات ومنها التدريب والابتكار.



ضم وفد الأمانة العامة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، مدير عام المعلومات والتخطيط، رئيس لجنة تطوير الأداء، وعدد من مدراء الإدارات والمعنيين بشؤون التدريب والتخطيط بالأمانة العامة.



ن.ف/ع ع



بنا 1205 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/09/04 - 25 : 03 PM