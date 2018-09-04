ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين

المنامة في 4 سبتمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة النتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا وتمكنه من حصد العديد من الميداليات الذهبية في مختلف السباقات، هذا نصها:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك البلاد المفدى القائد الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..



يسرني أن أرفع لجلالتكم حفظكم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية والحصول على 26 ميدالية متنوعة، إن هذا الانجاز المشرف ما كان ليتحقق لولا دعم وتوجيهات جلالتكم الكريم وما تولونه من دعم ورعاية كافة الأنشطة الرياضية، داعياً الله العلي القدير لجلالتكم أن يمد بعمركم ويسبغ عليكم نعمه وجلالتكم تنعمون بموفور الصحة والسعادة لتحقيق مزيد من الرخاء والرفعة والتقدم لوطننا الغالي في ظل قيادتكم الحكيمة.

ودمتم جلالتكم بحفظ الله سالمين موفقين.



المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1134 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/09/04 - 41 : 02 PM