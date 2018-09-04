"التربية" تفتح باب التسجيل في مراكز التعليم المسائي اعتبارًا من يوم غد الأربعاء

المنامة في 04 سبتمبر / بنا / أعلنت إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في مراكز التعليم المسائي للعام الدراسي 2018 / 2019، حيث سيبدأ يوم غد الأربعاء 5 سبتمبر الجاري ولغاية 20 من الشهر ذاته تسجيل الدراسين في التعليم الثانوي الموازي، من الساعة 5:30 إلى 9:00 مساءً، وذلك بمدارس الرفاع الغربي الثانوية للبنات، والحورة الثانوية للبنات، والشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين.



أما تسجيل الدراسين في مراكز التعليم الأساسي المعادل فسيبدأ يوم الأحد 9 سبتمبر الجاري ويستمر لغاية يوم الاثنين 8 أكتوبر المقبل، وذلك من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، حيث سيكون تسجيل النساء من 3:30 إلى 5:30 مساءً، والرجال من 7 إلى 9 مساءً، وذلك بمقار المراكز التعليمية المسائية.



ل.ب/ع ع



بنا 1126 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/09/04 - 36 : 02 PM