حميدان يؤكد أهمية الارتقاء بعمل المنظمات الأهلية المنامة في 04 سبتمبر / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمجلس إدارة جمعية دار كليب الخيرية، برئاسة السيد عبد الهادي سلطان.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز التعاون لتطوير عمل المنظمات الأهلية وتسخير كافة الإمكانات لتقوم بدورها التنموي في ظل الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والأهلية الهادفة الى الارتقاء بالفرد والأسرة، ومن أجل مجتمع آمن تسوده قيم التكافل بين جميع أفراده بما يحقق النفع العام للجميع.



وفي هذا السياق، أكد حميدان أهمية تظافر الجهود نحو الارتقاء بعمل المنظمات الأهلية للوصول إلى العمل الاحترافي، مشيراً الى ضرورة الأخذ بالعمل المؤسسي في تيسير الجمعيات الخيرية حتى تشهد برامجها ومشاريعها نقلة نوعية واحترافية في أدائها تحقيقاً لرسالتها التنموية المنشودة، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية القائم على أسس علمية تخدم الأهداف التنموية للعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين.



من جانبه، أشاد السيد سلطان بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الخيري والتطوعي، مؤكداً اهتمام جمعية دار كليب الخيرية بتطوير أدائها المؤسسي ليصل إلى الغايات المرجوة من خلال تحسين جودة المساعدات النوعية المقدمة للشرائح المستفيدة منها، بما يعكس تطور العمل الخيري وتحقيق غاياته الإنسانية النبيلة في البحرين.



ل.ب/ع ع



بنا 1123 جمت 04/09/2018





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