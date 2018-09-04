إتمام طالبان في الدراسات العليا بجامعة البحرين برنامج تدريبي في الأمم المتحدة بنيويورك نيويورك في 04 سبتمبر/ بنا / أشاد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة بطالبان في الدراسات العليا في ماجستير الإعلام تخصص الاتصال الدولي والدبلوماسية العامة محمد صالح المراشدة وعبدالرحيم محمود عبدالرحيم على إتمامهما البرنامج التدريبي (العلاقات الدولية والدبلوماسية العالمية) (IRDG) والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بأشراف مكتب الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ، حيث اتم الباحثان البرنامج التدريبي في القطاع الدبلوماسي والعلاقات الدولية مما يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لبرنامج ماجستير الإعلام في جامعة البحرين.

كما أشاد رئيس جامعة البحرين بإنجازات طلبة جامعة البحرين في كافة المجالات حيث تزخر بالطاقات والكفاءات الشبابية الواعدة، مؤكدا على أهمية أن ينخرط الطلبة في البرامج التدريبية المحلية والعالمية، بوصفها مصدراً من مصادر المعرفة التي يكتسبها الطالب.



ومن جانبهما ثمن الطالبان محمد صالح المراشدة وعبدالرحيم محمود عبدالرحيم مشاركتهما التي أضافت الكثير لهم في الجانب المهني والخبرات الدولية المكتسبة والتي جاءت لتكمل جانب التعليم الأكاديمي، وبالأخص في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية حيث تنوعت المهارات وورش العمل التدريبية في مجال تخصصهما بمشاركة أصحاب الاختصاص والوفود المشاركة من شتى دول العالم ، وعبر الطالبان عن امتنانهم لجامعة البحرين الجامعة الوطنية التي أتاحت الفرصة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية والتي تسهم في الدعم المتواصل للشباب البحريني في القطاع التعليمي والتدريب المهني.





ل.ب/و.ش



بنا 0759 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/09/04 - 17 : 11 AM