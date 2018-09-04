تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة الى الحدود السورية

أنقرة في 04 سبتمبر/ بنا / ارسلت تركيا فجر اليوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية "كليس" جنوبي البلاد؛ دفع بها الجيش لإرسالها إلى وحداته المنتشرة داخل الأراضي السورية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، عن مصادر أمنية تركية، أن رتلا مؤلفا من 8 شاحنات تحمل دبابات وحافلات، وصل كليس، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأضاف أن الرتل سيواصل سيره إلى البوابة الحدودية الواقعة في بلدة "إلبيلي" بكليس، للعبور إلى داخل الأراضي السورية.

وكان الجيش التركي قد دفع، امس بتعزيزات عسكرية لولايتي كليس، وهطاي، لإرسالها لوحداته داخل سوريا.



وكانت هذه التعزيزات عبارة عن رتلا مؤلفا من 15 شاحنة تحمل عربات نقل جنود مصفحة، وتوجه لمعبر "أونجو بنار" التركي المقابل لنظيره "باب السلامة" بسوريا، ومنها للوحدات التركية.

كما أرسل الجيش أيضًا، رتلا مؤلفا من 10 شاحنات تحمل عربات نقل جنود مصفحة ووسائط دعم لوجستي لهطاي، تمهيدا لانتقاله لكليس ومنها لسوريا.



و.ش



بنا 0756 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/09/04 - 10 : 11 AM