لجنة التدريب بالصحة الأولية تقيم ورشة عمل حول "فن التعامل وخدمات المراجعين"

المنامة في 04 سبتمبر / بنا / تحت شعار "أعمل وأتدرب" وبرعاية الوكيل المساعد للصحة الأولية الدكتورة منال العلوي أقامت لجنة التدريب برئاسة نوال الذوادي رئيسة الموارد والخدمات المساندة في الصحة الأولية ورشة عمل حول "فن التعامل وخدمات المراجعين"، قدمها مدير الشراكة المجتمعية في تمكين أحمد جناحي وذلك بحضور عدد من موظفي الصحة الأولية من رؤساء مجالس إدارية وإداريين ورؤساء أقسام وإداريي مناطق حيث بلغ عدد الحضور 69 موظفاً.



وقد تم عقد ورشة العمل بقاعة المجلس بغرفة التجارة والصناعة في مبناها بمنطقة السيف، حيث قدمت الدكتورة منال العلوي خلال الورشة نماذج من بعض الملاحظات والشكاوي ورسائل الشكر وآراء ومقترحات المرضى والمراجعين لموظفي الصحة الأولية في الورشة بحيث يتم تطبيق ما تم طرحه بالورشة بواقع العمل وتطويره لتجاوز السلبيات وتطوير الإيجابيات في العمل.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0740 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/09/04 - 09 : 11 AM