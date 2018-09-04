كوريا الشمالية تطلب من الولايات المتحدة عدم عرقلة التقدم في العلاقات بين الكوريتين سيؤول في 04 سبتمبر/ بنا / انتقدت كوريا الشمالية عرقلة الولايات المتحدة لجهود التقدم في العلاقات بين الكوريتين، داعية الحكومة الجنوبية إلى تضافر جهود الأمة.

جاء ذلك مع تبقي يوم واحد فقط على زيارة وفد المبعوثين الخاصين الكوري الجنوبي إلى كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وكالة الانباء "يونهاب".



وقالت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تظهر عدم الارتياح بشأن القمة بين الكوريتين.

وذكرت أن الولايات المتحدة مخطئة بشأن إعلان "بانمونجوم"، وقد تعتبره تعهدا لتنفيذ العقوبات التي تفرضها.



وتساءلت "عما إذا كانت العلاقات بين الكوريتين انتهكت مصالح الولايات المتحدة، أو أن التعاون بين الكوريتين أدى إلى شقوق في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكدة على أن تحسين العلاقات بين الكوريتين لن يؤذي الولايات المتحدة.

وقال موقع "أوريمينجوككيري لدعاية كوريا الشمالية اليوم إنه يجب عدم النظر في الآخرين عند تنفيذ إعلان "بانمونجوم"، وينبغي حل جميع القضايا من خلال تضافر جهود الأمة.



وأكد على أن العلاقات بين الكوريتين ستشهد انهيارا في حال الاعتماد على القوى الخارجية.





و.ش



بنا 0606 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/09/04 - 27 : 09 AM