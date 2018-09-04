الاعصار "جيبي" يجتاح اليابان اليوم وتحذيرات من تعطل حركة النقل والغاء مئات الرحلات الجوية طوكيو في 4 سبتمبر/ بنا / أعلنت السلطات اليابانية أن الاعصار "جيبي" سيدخل البلاد اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من تعطل حركات النقل وأعمال الشركات.

وذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار سيضرب بقوة غرب الأرخبيل ووسطه، مصحوب برياح قد تصل سرعتها إلى 220 كلم/ساعة، ويرجح أن يؤثر على طوكيو بأسرها.



وحذّرت الوكالة من أن الإعصار سيتسبب بهطول أمطار غزيرة وفيضانات، داعية السكان الى اخلاء المناطق التي قد تواجه انزلاقات في التربة.

في الاثناء أعلنت شركات الطيران عن ألغاء أكثر من 500 رحلة جوية، في حين تم تعليق العمل على العديد من خطوط السكك الحديد.



أما الشركات التي تقع مقرّاتها في مناطق يتوقّع أن تكون الأكثر تضرّرا من الإعصار فطلبت من موظفيها ملازمة منازلهم، وكذلك فعلت المدارس مع تلامذتها ومعلّميها.







م.ا.ب/و.ش



بنا 0536 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/09/04 - 43 : 08 AM