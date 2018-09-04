ترامب يحذر النظام السوري وإيران وروسيا من شن "هجوم متهور" على إدلب واشنطن في 04 سبتمبر/ بنا / حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام السوري وإيران وروسيا من شن "هجوم متهور" على محافظة إدلب.

وقال ترامب على تويتر اليوم الاثنين "سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا جسيما بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة مئات الآلاف من الأشخاص ربما يقتلون لا تسمحوا بحدوث هذا"

واضاف ترامب في تغريدته: "على الرئيس بشار الأسد ألا يهاجم محافظة إدلب بشكل متهور".



وأضاف: "الروس والإيرانيون سيرتكبون خطأ إنسانيا فادحا إذا شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".







و.ش



بنا 0439 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/09/04 - 03 : 08 AM