مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 4 سبتمبر / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة، وفيما يلي أبرز العناوين:

/جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وأعضاء المجلس.

/ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب.

/سمو رئيس الوزراء يوجه بالإسراع والانتهاء من تلبية احتياجات عدد من القرى والمناطق بمحافظات المملكة.

/سمو ولي العهد يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد.

/سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة الوزراء الاسبوعية.

/مجلس الوزراء يسمح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في البحرين دون شريك بحريني.

/رئيس الأمن العام يستقبل سفير اليابان لدى المملكة.

/ناصر بن حمد: هدفنا رؤية منتخب البحرين في نهائيات كأس العالم 2022.

/ وزير الخارجية يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماعات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة.

/وزير النفط: عصر النفط الرخيص انتهى.. والمخاطر تتركز الآن في حجم الطلب.

/الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: مملكة البحرين تواجه إرهاب حروب الجيل الجديد.

/وكيل وزارة الاعلام يستقبل مدير مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري.

/اجتماع تنسيقي بين هيئة الثقافة والبنك الإسلامي للتنمية.

/اجتماع تنسيقي بين المسئولين بوزارتي العدل والداخلية.

/وزراء النفط والغاز البحريني والعُماني يفتتحان مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي في سلطنة عٌمان.

/بعثة رجال اليد تصل المملكة محمّلة بالفضة الأولمبية.

/ دفاعات الجو السعودي تعترض وتدمير باليستي حوثي أطلق باتجاه جازان.

/ فرنسا تعرب عن استعدادها «للتحرك» حال استخدام سورية أسلحة كيميائية فتاكة.

/الأرجنتين تفرض ضرائب على الصادرات وتخفض الوزارات لمواجهة الأزمة المالية.

/ترامب يهاجم في عيد العمال رئيس أكبر اتحاد نقابات عمالية اميركية.

/ توقف تطبيق «الواتس اب» عن العمل في جميع أنحاء العالم.

/موغيريني تستعد لمغادرة منصبها العام المقبل.

/الريال الايراني يسجل تدهورا قياسيا جديدا امام الدولار.

/العبادي يقدم نفسه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بعد إقالة قائدها.

/باحثون: البكتيريا المستعصية على المضادات الحيوية تتسبب في أعباء مالية هائلة.

/الرئيس الفلبيني يصف هتلر بـ «المختل عقليا» .











م.ف.ق/و.ش



بنا 0420 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/09/04 - 56 : 07 AM