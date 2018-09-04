مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/09/04 - 54 : 07 AM
المنامة في 4 سبتمبر / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة، وفيما يلي أبرز العناوين:
/جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وأعضاء المجلس.
/ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب.
/سمو رئيس الوزراء يوجه بالإسراع والانتهاء من تلبية احتياجات عدد من القرى والمناطق بمحافظات المملكة.
/سمو ولي العهد يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد.
/سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة الوزراء الاسبوعية.
/مجلس الوزراء يسمح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في البحرين دون شريك بحريني.
/رئيس الأمن العام يستقبل سفير اليابان لدى المملكة.
/ناصر بن حمد: هدفنا رؤية منتخب البحرين في نهائيات كأس العالم 2022.
/ وزير الخارجية يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماعات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة.
/وزير النفط: عصر النفط الرخيص انتهى.. والمخاطر تتركز الآن في حجم الطلب.
/الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: مملكة البحرين تواجه إرهاب حروب الجيل الجديد.
/وكيل وزارة الاعلام يستقبل مدير مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري.
/اجتماع تنسيقي بين هيئة الثقافة والبنك الإسلامي للتنمية.
/اجتماع تنسيقي بين المسئولين بوزارتي العدل والداخلية.
/وزراء النفط والغاز البحريني والعُماني يفتتحان مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي في سلطنة عٌمان.
/بعثة رجال اليد تصل المملكة محمّلة بالفضة الأولمبية.
/ دفاعات الجو السعودي تعترض وتدمير باليستي حوثي أطلق باتجاه جازان.
/ فرنسا تعرب عن استعدادها «للتحرك» حال استخدام سورية أسلحة كيميائية فتاكة.
/الأرجنتين تفرض ضرائب على الصادرات وتخفض الوزارات لمواجهة الأزمة المالية.
/ترامب يهاجم في عيد العمال رئيس أكبر اتحاد نقابات عمالية اميركية.
/ توقف تطبيق «الواتس اب» عن العمل في جميع أنحاء العالم.
/موغيريني تستعد لمغادرة منصبها العام المقبل.
/الريال الايراني يسجل تدهورا قياسيا جديدا امام الدولار.
/العبادي يقدم نفسه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بعد إقالة قائدها.
/باحثون: البكتيريا المستعصية على المضادات الحيوية تتسبب في أعباء مالية هائلة.
/الرئيس الفلبيني يصف هتلر بـ «المختل عقليا» .
م.ف.ق/و.ش
بنا 0420 جمت 04/09/2018
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اخر تحديث : 2018/09/04 - 56 : 07 AM