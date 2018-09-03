دولة الامارات العربية المتحدة تقيم في نوفمبر المقبل معرض دبي للهليكوبتر 2018 دبي في 3 سبتمبر / بنا/ يستعد مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة (دبي الجنوب) لاستضافة فعاليات (معرض دبي للهليكوبتر Dubai HeliShow -2018) خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) من المقرر أن يشهد جدول أعمال الحدث تنظيم مؤتمرين حصريين هما (تكنولوجيا وعمليات المروحيات)، و(الأمن العسكري والوطني) لتسليط الضوء على مواضيع هامة أبرزها تمكين وحدات الشرطة من خلال إنترنت الأشياء ودور المرأة في الأمن الوطني مع مناقشة استخدام الروبوتات في حفظ الأمن والنظام العام والطائرات المروحية.



أن الحدث المرتقب والذي يقام مرة كل عامين يحظى بدعم ورعاية هيئة دبي للطيران المدني باعتبارها شريكا استراتيجيا للمعرض الدولي المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية والذي يوفر بوابة مثالية للاطلاع على أبرز الاتجاهات الناشئة والتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية ذات الصلة بالطائرات المروحية المستخدمة لأغراض تجارية وعسكرية وفي مجالات الدفاع المدني.



واشارت إلى أن دعم الهيئة للمعرض يأتي في إطار مساعيها الحثيثة لتوطيد أطر التعاون مع رواد صناعة الطيران المروحي ودعم جهود تعزيز الأمن والسلامة والاستدامة محليا وعالميا لاسيما وأنها منصة استراتيجية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجال صناعة الطيران المروحي من مختلف أنحاء العالم.



وفي هذا السياق أكد محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في هيئة دبي للطيران المدني "إن دعم الهيئة للمعرض يندرج من خلال حرصها على تعزيز أطر التعاون المثمر مع الجهات المختصة بصناعة الطيران المروحي بما يصب في خدمة التطلعات لتحقيق الأمن والاستدامة بالمنطقة والعالم".



من جهته قال أحمد أبو الهول مدير عام مجموعة دوموس الجهة المنظمة لـ(معرض دبي للهليكوبتر) إن المعرض يكتسب أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية تستقطب النخبة من صناع القرار وراسمي السياسات وكبار الشخصيات الحكومية وممثلين عن أبرز الهيئات الأمنية في المنطقة والعالم لاستعراض أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال الطائرات المروحية الذي يعدّ قطاعاً حيوياً في مختلف المجالات كالسياحة وصناعة النفط وخدمات الطوارئ الطبية وسلطات إنفاذ القوانيين والنقل وغيرها.



وقالت (وام) أن معرض دبي للهليكوبتر يحظى بدعم عدد من أهم الجهات الحكومية، وسيوفر الحدث فرصة فريدة لاستكشاف حزمة واسعة من المشاريع التجارية وعقد صفقات واعدة مع شركات الطيران العالمية الرائدة.





خ.أ



بنا 1935 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/09/03 - 41 : 10 PM