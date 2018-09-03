الغانم يرفع تهانيه إلى جلالة الملك المفدى و سمو رئيس الوزراء و سمو ولي العهد بإنجاز المنتخبات البحرينية في جاكرتا المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / رفع السيد سلطان الغانم رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام النائب الأول لاتحاد غرب آسيا نائب رئيس الاتحاد البحريني مساعد رئيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال باسمه وباسم أعضاء مجلس الادارة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة النتائج المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية والتي اختتمت مؤخراً بمدينة بالمبانغ بتحقيق 26 ميدالية ملونة (12 ذهبية، 7 فضيات و7 برونزيات).



وأكد الغانم أن هذا الانجاز المشرف إنما يؤكد على الدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن قيادة الملك المفدى، وحرصها الكبير على توفير جميع الامكانيات أمام مختلف المنتخبات الوطنية من أجل تعزيز مكانة الرياضة البحرينية المرموقة خارجياً وتحقيق الانجازات المشرفة واعتلاء منصات التتويج، حيث بهذه النتيجة المشرفة تمكنت مملكة البحرين من تصدر قائمة الدول العربية المشاركة بالدورة وحلت بالمركز الحادي عشر في الترتيب العام والذي يعتبر أفضل انجاز يتحقق في تاريخ المشاركات البحرينية في دورات الألعاب الآسيوية.



وأضاف أن ما تحقق من انجاز مشرف يعد بمثابة المفخرة وأثلج صدور جميع الرياضيين والشعب البحريني الوفي، وأنه تأكيد بارز على نجاح استراتيجية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية في الارتقاء بالرياضة البحرينية، ودعمه المستمر لجميع المنتخبات الرياضية والرياضيين.



وأكد الغانم أن مبادرة سموه واطلاق شعار (الذهب فقط) أصبح شعار جميع الرياضيين ومحفزاً كبيراً لاعتلاء منصات التتويج وتحقيق الانجازات المشرفة لمملكتنا الحبيبة، وهذا هو ما نسير عليه اليوم نحن في اتحاد رفع الأثقال لهذا العام إلى جانب بقية الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية.





ن.ع/خ.أ



بنا 1816 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/09/03 - 22 : 09 PM