سمو الشيخ ناصر يتلقى برقية تهنئة من محافظ المحرق المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية برقية تهنئة من سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق وذلك بمناسبة الانجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الالعاب الاسيوية 18 والتي اختتمت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا.



وفيما يلي نص البرقية :



سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظكم الله ورعاكم

ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب

رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية



تحياتي وتقديري لسموكم الكريم... وبعد،،،



يسعدني أن أرفع لسموكم باسمي وباسم أهالي محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها خالص التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة المشاركة الناجحة والإنجاز التاريخي الذي حققته البعثة البحرينية في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والظفر بست وعشرين ميدالية ملونة، منها اثنتي عشر ميدالية ذهبية.



سمو الشيخ ناصر،،،

إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم والتوجيهات الملكية من لدن سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرياضي والداعم الأول لأبناء هذا الوطن الغالي في كافة المجالات، ولولا وجهودكم حفظكم الله وجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الإتحاد البحريني لألعاب القوى حفظكم الله.



إننا في الوقت الذي ننقل لسموكم مشاعر أهالي المحرق بجميع مدنها وقراها ندعو المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاكم في دعم شباب هذا الوطن وأبنائه ورفع راية المملكة عالية خفاقة في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وكما ذكرتم سموكم بأنه عام الانجازات والذهب، وها نحن نحصد الذهب في محفل قاري وسط أنظار العالم أجمع.



حفظكم الباري وسدد على طريق الخير خطاكم.





الداعي لسموكم بطول العمر

سلمان بن عيسى بن هندي المناعي

محافظ محافظة المحرق





ن.ع/ع ذ



بنا 1733 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/09/03 - 57 : 08 PM