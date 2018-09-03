مقتل واصابة نحو 400 من عناصر ميليشيا الحوثي من بينهم خبراء إيرانيون ولبنانيون صنعاء في 03 سبتمبر / بنا / قتل وأصيب نحو 400 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين، في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني اليمني تعد هي الأعنف منذ انطلاق عملية قطع رأس الأفعى في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " عن مصدر عسكري في اللواء الثالث عروبة لـ "سبتمبر نت" أن المليشيا شنت، خلال اليومين الماضين، خمس هجمات مستميتة، لاستعادة مواقع استراتيجية كانت قد خسرتها خلال معارك سابقة مع أبطال الجيش الوطني.

وأكد أن قوات اللواء الثالث عروبة أفشلت وبإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، تلك الهجمات التي حشدت لها المليشيا من عناصرها في رازح ومران، وغافرة، بالإضافة الى مقاتلين من ذمار وبني مطر، وكبدتها نحو 400 قتيل وجريح، لافتا الى أن جثث اكثر من 50 عنصرا منهم وصلت الى مديرية رازح و35 جثة الى غافرة .

وأوضح المصدر أن من بين قتلى المليشيا قيادات ميدانية ابرزهم المدعو احمد إسماعيل سفيان قائد ما تسمى كتيبة بدر، والمدعو على محمد شيخ قائد ما تسمى كتيبة مران. كما أكد أن عددا من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين لقوا مصرعهم خلال تلك المعارك ، مشيرا الى انه تم نقل جثثهم مع جثث قيادات المليشيا الى مستشفى شعارة في منطقة النظير بمديرية رازح بعد اخلائه من المرضى ووضع حراسة خاصة عليه.

وأفاد المصدر أن مقاتلات التحالف العربي دمرت أربعة أطقم تابعة للمليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة ذاتها.





ع ذ



بنا 1713 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/09/03 - 27 : 08 PM