جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من وزير الأشغال المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمناسبة النتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا وتمكنه من حصد العديد من الميداليات الذهبية في مختلف السباقات.



و فيما يلي نص البرقية:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة



عاهل مملكة البحرين المفدى – حفظكم الله ورعاكم



يطيب لي أن أتقدم إلى جلالتكم بصادق التهاني والتبريكات بمناسبة النتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا وتمكنه من حصد العديد من الميداليات الذهبية في مختلف السباقات.



إن تأكيدات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بأن منتخبات وأندية المملكة سترفع شعاراً واحداً في مشاركاتها الخارجية في عام 2018 وهو (لن نرضى بغير الذهب بديلاً)، جاءت قولاً وفعلاً من خلال النتائج المشرفة التي حصدتها البحرين عبر الثقة الغالية التي تولونها جلالتكم والمتابعة الحثيثة والدعم اللامحدود لتعزيز دور الرياضة البحرينية في المملكة كقطاع هام يعنى بأغلبية من شباب مجتمعنا والوقوف خلف كل مبدع وموهوب يتخذ من طريق المنافسة الشريفة درباً للوصول إلى الغايات السامية.



صاحب الجلالة..



إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن شكل (آسياد جاكرتا 2018) محطة أخرى واختباراً جديداً أمام الرياضة البحرينية عزز خلالها أبطالنا سجل مملكة البحرين المشرف في الدورات الآسيوية، وكانوا - بالفعل - شركاء حقيقيين في عام (الذهب فقط) حيث وضعت المملكة كل ثقتها في الابطال والبطلات من اجل مضاعفة حجم الإنجازات التي حققتها المملكة في مشاركاتها الاسيوية المختلفة بعد أن حرصت اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر على توفير مختلف اشكال الدعم والمساندة لهم وتهيئة الأجواء الفنية والإدارية أمامهم من أجل الوصول الى الذهب.



ومما لاشك فيه، إن مثل هذه النتائج الباهرة، إنما هي بفضل الدعم والرعاية من لدن جلالتكم لقطاع الرياضة في مملكة البحرين وبفضل التشجيع والمتابعات الحثيثة لجلالتكم لمنتسبي مجال الرياضة بالمملكة مما يعزز مكانة البحرين الرياضية بما يتوافق مع الرؤية السديدة لجلالتكم - حفظكم الله ورعاكم - في دعم الشباب والرقي بمختلف أنواع الألعاب الرياضية، كما أن النتائج التي حققها الفريق البحريني تؤكد على مدى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة البحرينية على الصعيد الخليجي والقاري والعربي والآسيوي.



سيدي صاحب الجلالة..



نكرر مباركتنا لجلالتكم وللبحرين، سائلين المولى القدير أن يحفظكم ويحفظ راية مملكة البحرين عالية خفاقة في المحافل العالمية.



م. عصام بن عبدالله خلف



وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني



عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة









ن.ع/ع ذ



بنا 1705 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/09/03 - 16 : 08 PM