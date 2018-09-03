معالي وزير الخارجية يصل إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان صلالة في 03 سبتمبر / بنا / وصل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة، وكان في مقدمة مستقبليه معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.



وسيرأس معالي وزير الخارجية وفد مملكة البحرين في اجتماعات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة لدورتها السادسة والتي ستعقد بمدينة صلالة يوم غد الثلاثاء.



ويعكس انعقاد اللجنة المشتركة العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة وحرصهما على تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك في جميع المجالات.



ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين، حيث يتم مناقشة مسار تطور العلاقات الأخوية وسبل توطيد التعاون الثنائي واستعراض ما تم إنجازه منذ الدورة الخامسة منها.



ن.ع/ع ع



بنا 1704 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/09/03 - 21 : 08 PM