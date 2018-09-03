سمو ولي العهد يهنىء سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / ​هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس اتحاد غرب آسيا لالعاب القوى، وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي اختتمت فعالياتها بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، حيث حققت مملكة البحرين أفضل مشاركة بإحراز ( 26 ) ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، لتكون الأولى عربياً في جدول ميداليات البطولة.



ونوه سموه حفظه الله في برقية تهنئة إلى سموهما بالمتابعة المستمرة وجهود سموهما في تطوير الأداء الرياضي وتشجيع الشباب البحريني في كافة المجالات والأنشطة الرياضية مما منح المملكة هذه النتائج المشرفة.



وأعرب سموه عن تقديره للقائمين على البعثة الرياضية إلى بطولة الأسياد لجهودهم، وما قامت به اللجنة الأولمبية البحرينية للإشراف على توفير كافة الامكانيات للرياضيين المشاركين في هذه الفعالية الرياضية الآسيوية العريقة.



وأشاد سموه بما أبداه الرياضيو​​ن البحرينيون من أداء متميز في البطولة ليحملوا اسم مملكة البحرين عالياً فيها، متمنياً لهم ولجميع الرياضيين البحرينيين في الألعاب الرياضية كافة المزيد من النجاح والتميز.



ن.ع/خ.أ



بنا 1704 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/09/03 - 14 : 08 PM