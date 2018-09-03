مديرية شرطة العاصمة تنظم محاضرة توعوية لأفراد شرطة خدمة المجتمع بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس المنامة في 03 سبتمبر / بنا / نظمت مديرية شرطة محافظة العاصمة، محاضرة توعوية لعدد من أفراد شرطة خدمة المجتمع، بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس.

وأكد المقدم جاسم أحمد الدوسري رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بالمديرية، دور شرطة خدمة المجتمع في تأمين طلبة المدارس وتنظيم الحركة المرورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في محيط المدارس.



واستهدفت المحاضرة، زيادة الوعي الأمني وتهيئة المشاركين للقيام بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه، حيث تم التطرق إلى الدور والواجبات المطلوبة في تأمين المنشآت التعليمية والتصرف الصحيح أثناء التعامل مع الموقف وتقييمه من قبل أفراد شرطة خدمة المجتمع.



ن.ع/ع ع



بنا 1557 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/09/03 - 03 : 07 PM