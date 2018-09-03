لدى افتتاحه قمة بكين 2018..الرئيس الصيني: سنعفي دولا أفريقية محددة من ديون مستحقة في شكل قروض بدون فائدة بكين 3 سبتمبر/بنا/ افتتحت فعاليات قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بعد ظهر اليوم الإثنين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من رؤوساء ورؤساء حكومات أفريقية، و عربية افريقية وسط اهتمام اعلامي وسياسي واقتصادي كبير.



وخلال الكلمة التي ألقاها في هذه القمة أكد الرئيس الصيني على تعهدات بلاده بتحقيق السلام والتنمية وهما "نداء العصر"، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ستعفي دولا أفريقية محددة من ديون مستحقة في شكل قروض من الحكومة الصينية بدون فائدة تستحق بنهاية العام الجاري، وإن الاعفاء سيُمنح للدول الأفريقية الأقل تقدما والمثقلة بالديون والفقيرة والتي ليس لها سواحل والدول الجزر الصغيرة النامية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.



وقال " تعتبر الصين تقديم إسهام جديد وأكبر للبشرية بمثابة مهمة لها"، مضيفا "أن الصين مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين في بناء الحزام والطريق"، وتابع بقوله أن "الصين ستشارك بنشاط في الحوكمة العالمية وستبقى ملتزمة برؤية التشاور والتعاون والمنفعة للجميع في الحوكمة العالمية، وبالإضافة لذلك، ستظل الصين ملتزمة بالانفتاح، حسبما قال شي.



وقال"نعتقد اعتقادا راسخا أن السلام والتنمية هما نداء العصر"، وحث المجتمع الدولي على الاستجابة لهذه الدعوة بالتضامن والحكمة والشجاعة وبالإحساس بالرسالة .







خ.أ



بنا 1547 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/09/03 - 58 : 06 PM