وكيل وزارة الاعلام يستقبل مدير مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري المنامة في 3 سبتمبر / بنا / استقبل سعادة السيد عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بمكتبه صباح اليوم الاستاذ حمد علي الشهابي مدير مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري والاستاذ أسامه يعقوب خليل المنسق العام للمركز والأستاذة إيمان الفلة المرشدة والمدربة الأسرية، والسيدة حنين عيسى الدوي رئيسة مركز التدريب الإعلامي بالوزارة.





وفي بداية اللقاء أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لما قدمه مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري من جهود وعطاء أسهم في إنجاح البرنامج التدريبي الذي قدمه المركز بالتعاون مع مركز التدريب الإعلامي، مشيداً بالجهود المتميزة التي يبذلها المركز للحد من حالات العنف الأسري، ودوره في تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصلحة العامة.



وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة شؤون الإعلام حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية والمراكز الاهلية والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري وإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والذي يمثل محورًا أساسيًا في خطط واستراتيجيات الوزارة.



من جانبه أعرب مدير عام مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري عن خالص شكره وتقديره لوكيل وزارة الاعلام على حسن الاستقبال، مبديا تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع الوزارة لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإذاعية والتلفزيون والتي تساهم في رقي وبناء الفرد والاسرة واللذين يشكلان أساس المجتمع.



ع ع



بنا 1418 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/09/03 - 24 : 05 PM