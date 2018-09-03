مساعد وزير الخارجية يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة ورئيسة إدارة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية البريطانية المنامة في 03 سبتمبر / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، سعادة السيد مقبول علي نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والسيدة هيلين فلوكر رئيسة مشتركة لفريق إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية.



وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات الصداقة في مختلف المجالات بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أعرب السيد مقبول علي عن اعتزازه وتقديره بمسار علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين والذي يشهد تطورا ونماء الى كافة الأصعدة، متمنيا دوام التقدم والرخاء.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



أ.أ/ع ع



بنا 1410 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/09/03 - 30 : 05 PM