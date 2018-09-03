رئيس البرلمان العربي يثمن موقف قيادة التحالف العربي بقبولها نتائج فريق تقييم الحوادث بشأن صعدة القاهرة في 3 سبتمبر / بنا / أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بموقف قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقبولها نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة الأخيرة، وبالخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك.





وقال الدكتور السلمي في بيان اليوم، "نثمن عالياً الموقف المسؤول من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقبول نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة".



وأضاف "ونقدر كذلك الخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك، ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، وتعويض عائلات الضحايا، وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والإنساني".



ع ع



بنا 1358 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/09/03 - 10 : 05 PM