الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية في ذكرى يوم الدفاع إسلام آباد في 3 سبتمبر/بنا/ اعتقلت السلطات الأمنية في باكستان اليوم الاثنين مجموعة ارهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية في ذكرى يوم الدفاع الباكستاني الذي تحتفل به القوات المسلحة الباكستانية في السادس من سبتمبر كل عام.



وفي هذا السياق أوضح مسؤولون أمنيون باكستانيون "أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص خلال عملية تم تنفيذها في مدينة مولتان بإقليم البنجاب بناء على معلومات استخباراتية".



وأضافوا أن "المعتقلين الثلاثة ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، واعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف عسكري حساس في إقليم البنجاب".



وأشار المسؤولون إلى أن "قوات الأمن صادرت من حوزة المعتقلين أسلحة ومتفجرات وخرائط لمناطق عسكرية ومباني أمنية حساسة وأجهزة اتصالات".





خ.أ



بنا 1330 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/09/03 - 47 : 04 PM