محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الامريكية أبوظبي في 3 سبتمبر / بنا / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات اليوم الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وسبل تطويرها، كما استعراضا التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





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بنا 1321 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/09/03 - 31 : 04 PM