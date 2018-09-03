بلدية المنطقة الجنوبية تجمّل عددا من المواقع في مدينة عيسى المنامة في 03 سبتمبر/ بنا /قامت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في قسم المنتزهات والحدائق بأعمال تطوير عدد من المواقع والشوارع في مدينة عيسى، حيث انتهت من زراعة أنواع مختلفة من المزروعات على امتداد مساحة 300 متر مربع.



وذكرت البلدية أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير مساحة تقدر بـ1000 متر مربع، حيث يتم العمل حالياً على استكمال زراعة باقي المواقع بمساحة 700 متر مربع.



وأوضحت أن أعمال التطوير تضمنت إضافة رمل زراعي للبدء في غرس الأشجار والزهور الموسمية، وذلك ضمن خطة تجميل الشوارع العامة والداخلية، وتزيين الدوارات والمساحات المطلة عليها بالأشجار والورود في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.



وأكدت بلدية المنطقة الجنوبية أنها مهتمة بإبراز الطابع الجمالي والعمراني للمناطق، من خلال المشاريع التطويرية والتجميلية الممتدة طوال العام، حيث سيتم تغطية مناطق أخرى ضمن الخطة التي أعدها قسم المنتزهات والحدائق لهذا الغرض.



ن.ع/خ.أ



بنا 1300 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/09/03 - 10 : 04 PM