رئيس مجلس الشورى يهنئ ملك البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته البحرين في دورة الألعاب الآسيوية المنامة في 03 سبتمبر/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ضمنها رئيس مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات لمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي، الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، بحصولها على 26 ميدالية، حيث اعتبر معاليه هذا الإنجاز للرياضة البحرينية نتاج الدعم اللامحدود الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والمساندة والتوجيه الفاعلَين لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا الإنجاز غير المسبوق الذي تحقق في هذه الدورة، جاء ثمرة عمل متكامل وجهود متواصلة من رجال البحرين المخلصين، وهو امتداد لمسيرة الإنجازات المتميزة للمملكة، كما يؤكد نجاح مسيرة جلالة الملك المفدى المباركة التي يقودها بكل حكمة واقتدار من أجل رفعة وتقدم ونماء مملكتنا الغالية.



واختتم رئيس مجلس الشورى برقيته بالتوجه للمولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المفدى، ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى، رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا بحصولها على 26 ميدالية، ونيل مملكة البحرين المركز الحادي عشر في الترتيب العام من أصل 45 دولة آسيوية والأولى عربيًا بعد الحصاد المتميز لأبطالها.



وأكد رئيس مجلس الشورى بأن هذا الإنجاز التاريخي الجديد يعد مصدر فخر واعتزاز للرياضة البحرينية، ويعكس بحق الرعاية والدعم الذي تحظى بهما الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والتي تعد الدافع الأول نحو تحقيق هذه النجاحات، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء في مملكتنا الغالية.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، برقية من معالي رئيس مجلس الشورى رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، بحصولها على 26 ميدالية، ونيل مملكة البحرين المركز الحادي عشر في الترتيب العام من أصل 45 دولة آسيوية والأولى عربيًا بعد الحصاد المتميز لأبطالها، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعتبر ثمرة لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك رعاه الله، وتوصيات سموه المثمرة، وجهود أبطال البحرين الذين كانوا خير سفراء لوطنهم في هذا المحفل القاري، ونجحوا في اعتلاء منصة التتويج ورفع علم البحرين عالياً.



وعبّر رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز والفخر بالمكانة العالية لألعاب القوى البحرينية، والتي أصبحت رقمًا صعبًا في الدورة بفضل الأداء الكبير لمختلف الرياضيين، وجهود الطواقم الفنية والإدارية، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويمتعه بموفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة العطاء والبناء في مملكتنا الغالية.



وتلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية قائد الفريق الملكي للقدرة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى، تقدم خلالها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا بحصولها على 26 ميدالية، مؤكدًا معاليه بأن هذا الانجاز غير المسبوق الذي يؤكد مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، جاء بفضل المساندة والتوجيه اللذين حظي بهما المشاركون من لدن سموه الكريم، وإخلاص أبناء البلد في ترجمة هذا الدعم والاهتمام بتحقيق الإنجازات الكبيرة والتاريخية.



وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدعم الكبير للرياضة والرياضيين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سائلاً المولى العلي القدير أن يوفق سموه لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1259 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/09/03 - 09 : 04 PM