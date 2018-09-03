المجلس الأعلى للصحة و"بتلكو" يوقعان اتفاقية تعاون مشتركة في دعم برنامج الضمان الصحي

المنامة في 03 سبتمبر / بنا / وقع المجلس الأعلى للصحة وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) يوم الأحد بمقر المجلس بمرفأ البحرين المالي، اتفاقية تعاون مشتركة في دعم برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي).



وقع الاتفاقية من جانب المجلس رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتلكو" الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.



وبموجب الاتفاقية ستساهم بتلكو بـ 850 ألف دينار لدعم مبادرات تطوير القطاع الصحي في المملكة.



وتهدف اتفاقية التعاون المشتركة إلى تعزيز العمل الوثيق بين المجلس والشركة في تطبيق مشاريع تخص الضمان الصحي والعمل على توصيل الجهات الصحية بنظام الضمان الصحي والعمل مع المجلس الأعلى للصحة على عملية التخطيط في مرحلة تطبيق وتوصيل الجهات الصحية فضلاً عن تمويل الاستشارات لمشروع التسيير الذاتي للمستشفيات ومشروع الضمان الصحي.



وستساهم بتلكو في خدمة القطاع الصحي في البحرين من خلال ربط الملفات والنظم الطبية بين مختلف المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في البلاد، والتي ستكون ضرورة ملحة بعد البدء بتطبيق مشروع الضمان، والذي ستتحول بموجبه وزارة الصحة إلى منظم، في حين تعمل المراكز والمستشفيات كمقدمي خدمة.



وتعد "بتلكو" الشركة الأولى في المملكة في مجال الخدمات السحابية، وتمتاز محفظة بتلكو الشاملة من الخدمات السحابية بعدد من العروض المقدمة للقطاعات المختلفة من بينها البنية التحتية السحابية كخدمة، وخدمات التعاون السحابية، وستوفر الشركة بموجب الاتفاقية خدمات السحابية لمبادرات الضمان الصحي من خلال هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.



كما ستعمل "بتلكو" مع المجلس الأعلى للصحة؛ من أجل التباحث في كيفية مساعدة الشركة في الربط والاتصالات بين سجلات المستشفيات والمراكز الصحية ببعضها، مما يتيح للمرضى اختيار أي مستشفى يختارونه ضمن منظومة المشروع الوطني للضمان الصحي.



وبهذه المناسبة صرح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قائلاً: إننا في المجلس الأعلى للصحة نفخر بالتعاون مع شركة الاتصالات البحرينية الرائدة "بتلكو"، ونشكر مساهمتها السخية في دعم ومساندة مبادرات التحول في القطاع الصحي وتوفير الحلول التقنية المتطورة وتقديم الخدمات الاستشارية والتقنية لبرنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي دخل حيز التنفيذ بعد إقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه للقانون رقم 23 لسنة 2018 المتضمن إصدار قانون الضمان الصحي".



وفي معرض تعليقه على إبرام هذه الاتفاقية، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة "بتلكو" الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة ، قائلًا: "يسرنا في بتلكو أن نعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس الأعلى للصحة لبحث أمثل الطرق للاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز مستويات الضمان الصحي في مملكة البحرين. وتسعى بتلكو إلى وضع أحدث التقنيات في متناول القطاع الصحي في المملكة وذلك كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية بما يمكنهم من تقديم أفضل أداء، ولا شك أن شراكتنا مع المجلس ستتيح لنا هذه الفرصة. وسنبذل قصارى جهودنا لنساهم في تطوير الدعم الاستشاري والتقني اللازم لمبادرات تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين".



أ.أ/ع ع



بنا 1230 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/09/03 - 38 : 03 PM