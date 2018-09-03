ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب

المنامة في 03 سبتمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد احمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب ، وذلك بمناسبة الانجاز الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي اختتمت فعالياتها بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث حققت مملكة البحرين أفضل مشاركة بإحراز ( 26 ) ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، هذا نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،،

يطيب لي يا صاحب الجلالة ان ارفع إلى مقام جلالتكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الانجاز التاريخي الرائع والمشرف المتمثل في حصول مملكة البحرين على 26 ميدالية متنوعة وحصول المملكة على المركز الحادي عشر في سلم الترتيب العام بين الدول الآسيوية والمركز الأول عربياً بدورة الألعاب الآسيوية 18 والتي اختتمت مؤخراً بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا ، حيث يأتي هذا الإنجاز المشرف كثمرة لرعاية ودعم جلالتكم للرياضة ، والرياضيين في مملكة البحرين ، متمنين لمملكتنا العزيزة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة ، سائلين الله أن ينعم على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة ، وان يسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



أ.أ/ع ع



بنا 1222 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/09/03 - 35 : 03 PM