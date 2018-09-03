بن هندي يهنئ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بإنجاز "آسياد جاكرتا" رياضي المنامة في 3 سبتمبر / بنا / رفع مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح عيسى بن هندي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة النتائج المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وشهدت مشاركة مملكة البحرين بالالعاب الاسيوية الثامنة عشرة تحقيق 26 ميدالية ملونة (12 ذهبية و7 فضيات ومثلها برونزية)، لترتقي المملكة للمركز الحادي عشر في سلم الترتيب العام للدول المشاركة، والمركز الأول على صعيد الدول العربية.



وأشاد بن هندي بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في دعم أبطال وبطلات البحرين في مسيرتهم بالدورة الآسيوية والحصول على 25 ميدالية متنوعة.



كما أشاد بن هندي بإنجاز منتخب كرة اليد في تحقيق الميدالية الفضية بعد أن قدم أداء رائعا طيلة مباريات الدورة.



ت.و/ع ع



بنا 1206 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/09/03 - 25 : 03 PM