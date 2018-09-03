وزير التربية والتعليم يعلن عن ترقية 496 موظفًا بحرينيًا

المنامة في 03 سبتمبر / بنا / صرح وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، بأن قطاع الموارد البشرية بالوزارة قد أنهى إجراءات ترقية 496 من الموظفين البحرينيين، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2018/2019 من خلال تعزيز الميدان التربوي ودعمه بالكوادر والقيادات المدرسية ذات الكفاءة.



وشملت حركة الترقيات مديري المدارس والمديرين المساعدين، والمعلمين الأوائل، ورؤساء ومنسقي الخدمات الإدارية والمالية، واختصاصيي الإرشاد الاجتماعي الأوائل، وفنيي المعلومات الأوائل، وفنيي نظم المعلومات، وذلك بناءً على نتائج المسابقات التي أعلن عنها قطاع الموارد البشرية في وقتٍ سابق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الذي أبدى تعاونًا كبيرًا في هذا المجال، وبعد أن أنهى الموظفون كافة متطلبات الترقية والاشتراطات المتعلقة بهذه الوظائف.



وحصل قطاع الموارد البشرية بالوزارة مؤخرًا على ثلاث رسائل شكر من ديوان الخدمة المدنية، الأولى بشأن التميّز في تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، إذ بلغت نسبة إدخال الوزارة لنتائج تقييم الأداء الوظيفي لعام 2017 (99.5%)، مع تحقيقها المؤشرات المطلوبة في نتائج منحنى التوزيع الإجباري، أما الرسالة الثانية فتتعلق بالالتزام بالاعتمادات المرصودة لميزانية نفقات القوى العاملة للسنة المالية 2018، والثالثة بشأن الالتزام بتنفيذ جميع توصيات تقرير الرقابة الإدارية.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1141 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/09/03 - 51 : 02 PM