الإمارات تعلن عن أول رائدي فضاء عرب إلى محطة الفضاء الدولية دبي في 3 سبتمبر / بنا / أعلنت دولة الإمارات اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وذلك من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.

وسينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في أبريل القادم كأول رائد فضاء إماراتي في مهمة مدتها عشرة أيام ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز إم إس- 12 الفضائية، وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطي له.



وذكرت وكالة الانباء الامارتية (وام) انه تم اختيار هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بعد نجحهما في الوصول إلى المرحلة النهائية من الترشيحات من أصل 4,022 متقدم، وبعد أن اجتازوا 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة ومجموعة من المقابلات الشخصية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" والاختبارات الطبية المتقدمة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".



ويبلغ المنصوري 34 عاما وهو حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران تخصص "طيار عسكري" من كلية خليفة بن زايد الجوية، أما النيادي فيبلغ من العمر 37 عاما وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات ويعمل مهندس اتصالات وإلكترونيات وباحثا في أمن المعلومات.

ويشتمل برنامج الإمارات لرواد الفضاء على مراحل تدريب مكثفة يتخطى فيها المرشحون عدة مراحل من التدريب وسيقوم البرنامج في نهاية فترة التدريب إلى إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء طبقا لما حددته حكومة دولة الإمارات العربية.



ومحطة الفضاء الدولية هي بمثابة قمر صناعي ضخم صالح لحياة البشر فيه وتدور في مدار منخفض حول الأرض وتحمل على متنها طاقما من ستة رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا في إجراء أبحاث علمية بمختلف التخصصات الفيزيائية والبيولوجية.





م.ا.ب/و.ش



بنا 1015 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/09/03 - 29 : 01 PM