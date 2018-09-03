رئيس جامعة الخليج العربي يكلف الدكتور عبدالحليم ضيف الله بمهام عميد كلية الطب

المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / صدر عن رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي قرار يقضي بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله أستاذ التشريح بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بمهام عميد كلية الطب والعلوم الطبية.



وأعرب ضيف الله عن بالغ شكره لرئيس جامعة الخليج العربي على تقديره ودعمه المستمرين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، خصوصا في ظل توفر بيئة أكاديمية حاضنة ومشجعة للبحث العلمي.

وقال: "نهدف في جامعة الخليج العربي لان نكون مركزاً أكاديميا وبحثياً متميزا لمعاجلة اهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن الجامعة تعطي أولوية للأبحاث التي تهتم بوضع حلول للمشاكل الصحية التي تواجه المواطن الخليجي".



يشار إلى أن ضيف الله حاصل على درجة الدكتوراه من جامعتي قناة السويس وميونخ (LMU) بألمانيا في العام 1997 (اشراف مشترك) في التشريح عن أطروحة بعنوان "دراسة التركيبة الوراثية والانثروبومترية لسكان شمال سيناء"، كما نال درجة الماجستير في التشريح وعلم الأجنة من كلية الطب، جامعة قناة السويس في العام 1992 ودبلوم طب الأطفال من جامعة قناة السويس في العام 1999 وبكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة في العام 1986.



إلى ذلك، عمل ضيف الله بعد الدكتوراه كباحث في كلية الطب بجامعتي لويزيانا الاتحادية وأريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وله نحو 50 بحثا منشورا في مجلات علمية عالمية محكمة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجالي التشريح والطب الجزئي، كما ألقي خلال مشواره العلمي العديد من المحاضرات في مختلف المحافل العلمية علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو يعمل كمحكم ومحرر علمي للعديد من المجلات العلمية الإقليمية والعالمية، وهو عضو بالعديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية كمنظمة الجينوم البشري (HUGO) وجمعية التشوهات الخلقية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وعمل ضيف الله كنائب لعميد كلية الطب للشؤون الأكاديمية وكرئيس لقسم التشريح بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي. كما يرأس لجنة المناهج بكلية الطب والعلوم الطبية ولجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي.



ن.ف/و.ش



بنا 0626 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/09/03 - 36 : 09 AM