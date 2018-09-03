إصابة 9 اشخاص وفقدان 4 جراء تصادم قاربين بكاليفورنيا واشنطن في 03 سبتمبر/ بنا / اصيب تسعة اشخاص وفقدان أربعة بعد اصطدام قاربين وغرقهما في مجرى نهر يمتد بين ولايتي كاليفورنيا وأريزونا.

وقال قائد شرطة مقاطعة موهافي، دوج شوستر إن القاربين، اللذين كان على متنهما 16 شخصا وقت الحادث، غرقا على الفور بعد اصطدامها مساء السبت في نهر كولورادو.



وقال شوستر للصحفيين ان تسعة اخرين أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة، وفق ما اوردت وكالة الانباء الالمانية.

وتم نشر مروحيات وغواصين للبحث عن المفقودين - رجل وثلاث إناث.



وقال شوستر "ستستمر هذه الجهود إلى أن يتم العثور على جميع المفقودين".

وأضاف الشرطي أن الركاب كانوا بلا سترات نجاة على متن القاربين.







و.ش



بنا 0419 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/03 - 27 : 07 AM