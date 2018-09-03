مطالعات الصحف في مملكة البحرين

المنامة في 3 سبتمبر / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة، وفيما يلي أبرز العناوين:



/ جلالة الملك المفدى يهنئ ناصر بن حمد وخالد بن حمد بمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة المملكة في جاكرتا.

/ سمو رئيس الوزراء يوجه لتقديم كل ما يلزم لخروج "عاشوراء" بالوجه الأكمل.

/ سمو رئيس الوزراء : الحفاظ على قيم التواصل وتعزيز اللحمة الوطنية درب لن نحيد عنه أبدا.

/ سمو الشيخ ناصر بن حمد يبعث برقية تهنئه الى جلالة الملك المفدى .‎

/ وزير شؤون الكهرباء والماء: محطة تجريبية لشحن السيارات الكهربائية سيتم تدشينها قريباً.

/ البحرين تترشح رسمياً لمجلس حقوق الإنسان.

/ البحرين "سيدة العرب" في أسياد جاكرتا.

/ وزارة التربية: الطلبة يعودون للمدارس 9 سبتمبر.

/ 797 معلماً مستجدا من البحرينيين والبحرينيات يتسلمون قرارات تعيينهم.

/ محافظة العاصمة تواصل جهودها التعريفية بأهداف برنامج المدن الصحية.

/ حديقة المحرق الكبرى تفتح أبوابها في الربع الأخير من 2019م

/ الغرفة تختار رئيسها التنفيذي الجديد والإعلان خلال يومين.

/ البنوك التقليدية تتفوق على الإسلامية في البحرين بنسبة 256.4%.

/ لا انقطاعات كهربائية في موسم صيف 2018.

/ الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه جازان.

/ التحالف يدمر مقرات للحوثيين في الحديدة ويقطع إمداداتهم.

/ محادثات جنيف بشأن اليمن غير مباشرة وتتركز حول تبادل الأسرى.

/ قبرص تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها.

/ قتلى بهجوم انتحاري على مكتب حكومي في مقديشو.



ع إ ح/م خ



بنا 0323 جمت 03/09/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/09/03 - 33 : 06 AM