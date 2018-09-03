فرار مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس

طرابلس في 2 سبتمبر / بنا / أعلنت الشرطة القضائية الليبية عن فرار نحو 400 معتقل الأحد إثر أعمال شغب في سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "المعتقلين تمكّنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب وإن الحرّاس لم يتمكّنوا من منع السجناء من الفرار بسبب خشيتهم على حياتهم".

وربط المسؤولون في الأمن سبب حدوث أعمال الشغب في السجن لوجود المعارك بين مجموعات مسلّحة قرب سجن عين زارة.

وأدين معظم المعتقلين في السجن بارتكاب جرائم، أو جرائم قتل خلال الانتفاضة التي أطاحت النظام في العام 2011.







ع إ ح/م خ



بنا 2326 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/09/03 - 42 : 02 AM