العراق: الصدر والعبادي يشكلان أكبر تحالف حكومي بغداد في 2 سبتمبر / بنا / أعلنت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايته، التوصل في وقت متأخر الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان المنتخب بمايو الماضي.

وقالت وسائل الاعلام العراقية "ان الائتلاف الجديد يضمّ 177 نائبًا (أكثر من نصف عدد النواب الـ329) وبالتالي فإنّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته والذي حلّ ثالثًا في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدًا سيتمكّن من الاحتفاظ بمنصبه".

ويعقد البرلمان العراقي الإثنين جلسته الافتتاحية والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس له، بالإضافة إلى انتخاب نائبين اثنين لرئيس المجلس.

وبعد ذلك تكون لدى النواب مهلة من ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوما لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.





ع إ ح/م خ



بنا 2319 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/09/03 - 41 : 02 AM