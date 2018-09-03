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الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة شرق محافظة تعز
2018/09/03 - 51 : 01 AM
عدن في 2 سبتمبر/ بنا / حررت قوات الجيش اليمني اليوم مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية ماوية جنوبي شرق محافظة تعز.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله "أن وحدات من الجيش الوطني اليمني شنت هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي جنوبي مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة.
وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.


م خ

بنا 2244 جمت 02/09/2018


عدد القراءات : 12         اخر تحديث : 2018/09/03 - 07 : 02 AM
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