الرئيس المصري يلتقي الرئيس السوداني والرئيس الصومالي على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بكين في 2 سبتمبر/ بنا / التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الصينية بكين اليوم كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي.



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها الدول العربية والإفريقية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية ، إلى أن الرئيس السيسي أكد للرئيس الصومالي، حرص مصر على مصالح الشعب الصومالي في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها وبخاصة خطر التطرف والإرهاب.

وقال السفير بسام راضي ان الرئيس المصري بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينا ان الجانبين شددا على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبي حقوقه في تحقيق التنمية دون إضرار بأي طرف آخر، مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.







م خ



بنا 2051 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/09/03 - 07 : 12 AM