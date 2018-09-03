جلالة الملك المفدى يهنئ سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا المنامة في 2 سبتمبر / بنا / هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس اتحاد غرب آسيا لالعاب القوى، وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي اختتمت فعالياتها بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، حيث حققت مملكة البحرين أفضل مشاركة بإحراز ( 26 ) ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب.



وأشاد جلالته، أيده الله، في برقية تهنئته إلى سموهما بالجهود الطيبة التي يقومان بها من خلال دعم وتشجيع الشباب البحريني في كافة المجالات والأنشطة الرياضية وهو ما كان له أطيب الأثر في تحقيق هذا الانجاز المشرف، منوها جلالته بدعم اللجنة الاولمبية البحرينية وتوفيرها لكافة الامكانيات للرياضيين في مختلف الألعاب والذي أسهم في تحقيق العديد من الانجازات الرياضية لمملكة البحرين.



وثمن جلالته، عطاء الرياضيين البحرينيين الذين شاركوا في هذه البطولة الرياضية العالمية وحرصهم على تشريف المملكة ورفع اسمها عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي مما يعكس قدرة أبناء مملكة البحرين على تحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة عالميا.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1841 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/09/02 - 51 : 09 PM