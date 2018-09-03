معهد الدراسات القضائية والقانونية يدرب الباحثين القانونيين على نظام إدارة الدعوى المنامة في 2 سبتمبر / بنا / استعدادا لاستقبال العام القضائي 2018-2019 والذي ينطلق في مطلع شهر سبتمبر الجاري نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية، الجزء الثاني من البرنامج التدريبي المعني " بنظام إدارة الدعوى " والذي امتد من يوم الأحد ٢٦ أغسطس إلى الخميس ٣٠ أغسطس الماضي والذي شارك فيه عدد من الباحثين القانونيين بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وقد شارك في تقديم هذه الورشة مجموعة من الخبراء في مجال إدارة الدعوى وهم الأستاذ أحمد حسين المدير التنفيذي للعمليات والمسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات والأستاذة عائشة مطيويع الشريك في مكتب مينا شيمبرز ، والأستاذ خالد الخياط مدير إدارة الدعوى في الغرفة، والذين نقلوا خبرتهم في هذا المجال إلى جميع المشاركين من خلال 20 ساعة تدريبية مكثفة.





وقد تناول البرنامج العديد من المحاور المهمة والمختصة في نظام إدارة الدعوى ، حيث تطرق المدربون فيه إلى بيان أهداف وغايات النظام الجديد كما تناولوا الأحكام المنظمة لتطبيق نظام إدارة الدعوى وفق القانون رقم ( 18 ) لسنة 2018، كما تم عرض أحكام النظام من الناحية العملية والتطبيقية وذلك إستعدادا لتطبيقه في المحاكم المعنية.



والجدير بالذكر أنه قد تم تقديم الجزء الأول من برنامج نظام إدارة الدعوى في شهر مايو الفائت والذي قدمه مجموعة من القضاة والخبراء من كل من دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث ركز الجزء الأول على التجارب المقارنة لهذا النظام، و يشار هنا إلى أن نظام إدارة الدعوى يمتاز بالمساهمة في سرعة البت في الدعاوى المطروحة أمام المحاكم المختصة من خلال السيطرة المبكرة على إجراءات الدعوى عن طريق مكتب إدارة الدعوى بقصد تجهيز الدعوى وتحضيرها للمرافعة أمام المحاكم المختصة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1825 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/09/02 - 33 : 09 PM