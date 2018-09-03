جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية المنامة في 2 سبتمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للإعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية وذلك بمناسبة الانجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الالعاب الاسيوية 18 والتي اختتمت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا، وفيما يلي نص البرقية :-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



يسرنا أن نعرب لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة الانجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الالعاب الاسيوية 18 والذي يعتبر من أهم الانجازات التي تحققت في دورات الألعاب الآسيوية منذ مشاركة مملكة البحرين فيها حيث نهنئ جلالتكم بحصول المملكة على 26 ميدالية ملونة تترجم الانجاز الرياضي المميز .



وهذا الانجاز التاريخي رفيع المستوى يؤكد الجهد الكبير والعمل المتقن في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية في مملكة البحرين والتي باتت بفضل اهتمام و متابعة جلالتكم تسير في طريق تحقيق الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة وجعل من تجربة المملكة المتميزة مكاناً للثناء والاهتمام من قبل جميع المهتمين بالحركة الرياضية .



حيث نهنئ جلالتكم بهذا الانجاز التاريخي ، نسأل المولى عز وجل ان يحفظكم و يرعاكم .







ابنكم



ناصر بن حمد آل خليفة



ممثل جلالة الملك للإعمال الخيرية وشئون الشباب



رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة



رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1819 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/09/02 - 26 : 09 PM