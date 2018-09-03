رئيس نادي المحرق يهنئ جلالة الملك المفدى ورئيس الوزراء وولي العهد بالإنجاز الرياضي في آسياد جاكرتا المنامة في 2 سبتمبر / بنا / رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس نادي المحرق خالص التهنئة وأحر التبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بمناسبة الإنجاز التاريخي الرائع والمشرف المتمثل في حصول مملكة البحرين على 26 ميدالية متنوعة وحصول المملكة على المركز الحادي عشر في سلم الترتيب العام بين الدول الآسيوية والمركز الأول عربياً بدورة الألعاب الآسيوية 18 والتي أختتمت مؤخراً بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا .



وأكد رئيس نادي المحرق أن هذا الإنجاز الرياضي المتميز يعكس ما يحظى به القطاع الشبابي والرياضي في مملكة البحرين من دعم ومساندة ومؤازرة من لدن جلالة الملك المفدى ، وحرصه على تهيئة كافة السبل الكفيلة لتمثيل البحرين التمثيل المشرف في كافة المحافل الرياضية، وإن ما حققته المملكة في هذا المحفل القاري جاء ثمرة للدعم اللامحدود من لدنه .



كما هنأ رئيس نادي المحرق بهذه المناسبة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على الخطط الاستراتيجية والمبادرات التي أطلقها سموه للارتقاء بالمنتخبات الوطنية من أجل استمرار الإنجازات الرياضية للمملكة، وأن ما تحقق في الاسياد جاء ثمرة للمبادرة التي أطلقها سموه لعام الذهب، والذي تمكن لاعبو البحرين من حصده خلال آسياد جاكرتا.



كما أشاد رئيس نادي المحرق بالدور البارز والهام لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلونها في سبيل تشريف مملكة البحرين في المحافل الرياضية، كما قدم رئيس نادي المحرق التهنئة للسيد علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد على الإنجاز الذي حققوه لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد بالحصول على الميدالية الفضية، مشيداً بما قدموه من مستو فني راقي خلال مباريات الآسياد.



وتمنى رئيس نادي المحرق المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1754 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/09/02 - 00 : 09 PM