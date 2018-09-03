سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة تايلند المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة عيد ميلاد جلالته.



وأعرب ملك تايلند عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الطيبة النبيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1733 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/09/02 - 41 : 08 PM